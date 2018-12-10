Российский хоккеист умер во время матча

Игрок клуба «Ястребы» Ночной хоккейной лиги Алексей Захаров умер во время матча с командой ПКС. Об этом сообщает газета «Местное время».

Трагедия произошла в Перми. Во время третьего периода 44-летний Захаров почувствовал недомогание и покинул лед. После финальной сирены хоккеист сумел самостоятельно дойти до раздевалки. Затем ему стало хуже. Прибывшие на место врачи скорой помощи не сумели спасти жизнь спортсмена.

По факту случившегося проводится проверка. У Захарова остались жена и 16-летняя дочь.

В ноябре 21-летний хоккеист словацкого клуба «Прешова» Кристиан Лунтер умер после матча. Он потерял сознание дома и скончался в больнице. По словам тренера команды Славомира Шлеба, у игрока произошел инфаркт или инсульт.

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