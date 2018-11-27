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21-летний хоккеист умер после матча

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Кристиан Лунтер

Хоккеист словацкого клуба «Прешова» Кристиан Лунтер умер в возрасте 21 года. Об этом сообщает Sport.sk.

«Ужасные новости. Кристиан еще в пятницу играл, и ничто не предвещало беды. Затем я остался тренировать юниоров, а позже мне рассказали эту страшную новость», — рассказал главный тренер «Плешова» Славомир Шлеб.

Шлеб отметил, что до матча хоккеист чувствовал себя хорошо. «Слышал, что он потерял сознание дома. Его сумели откачать, но уже в больнице Кристиан скончался. Возможно, это инфаркт или инсульт, хотя это только мои предположения. Он занимался боевыми искусствами, возможно, что-то связано с этим», — добавил тренер.

Сезон-2018/2019 был первым для Лунтера в словацкой команде. Он сыграл в 15 матчах и реализовал две шайбы.

В конце сентября хоккеист любительского клуба «Сокол» умер на льду во время матча. Причиной смерти стал сердечный приступ.

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