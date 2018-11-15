Полностью парализованного бывшего футболиста «Зенита» едва не убила медсестра

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, едва не умер из-за ошибки медсестры. Об этом рассказал его биограф Винсент де Врис, слова которого приводит De Stentor.

Де Врис рассказал, что Риксен попал в больницу в Шотландии около двух недель назад. Спортсмен потерял способность разговаривать, поэтому общается через компьютер, который нельзя убирать далеко от него. Инструкция была написана на памятке. Также уточнялось, что его нельзя класть на спину — иначе в легких начинает скапливаться жидкость.

Несмотря на это, медсестра уложила больного на спину и ушла. «На следующее утро Риксен рассказал мне: "Я чуть не умер этой ночью. Я сражался со смертью два часа. Если бы ночная медсестра случайно не появилась в палате, меня бы здесь уже не было". Но он воспринял ошибку спокойно», — отметил де Врис.

Диагноз «боковой амиотрофический склероз» был поставлен Риксену в 2013 году. Это неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. На протяжении пяти лет спортсмен проходит курс терапии. В настоящий момент голландец парализован и не может говорить. Он способен только двигать глазами.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, стал вместе с командой чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!