В Петербурге отказали решившему принять православие голландскому футболисту

Супруга бывшего футболиста «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксена Вероника рассказала об отказе служителей Казанского собора в Петербурге в ответ на просьбу игрока принять православие. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам девушки, это произошло несколько лет назад, когда спортсмену поставили диагноз «Боковой амиотрофический склероз» (БАС).

«Сказали, нет англоговорящего батюшки, а без него никак. По правилам церкви, перед таинством кто-то должен был донести сыну божьему о вере на английском или голландском языке», — рассказала супруга игрока.

Вероника добавила, что Риксен — католик, спокойно относящийся к религии. По ее словам, спортсмена очень впечатлили православные церковные обряды.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, стал вместе с командой чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В октябре 2013-го у него был диагностирован БАС — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и последующей атрофии мышц.