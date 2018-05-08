Бывший футболист «Зенита» потерял способность говорить

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, утратил способность говорить. Об ухудшении состояния экс-футболиста в интервью nu.nl рассказал его друг Винсент де Врис.

«Он больше не может говорить, он просто смотрит на свой балкон в доме в Валенсии. Единственный способ коммуникации — это моргание глазами. Болезнь разрушила его органы речи. Его руки и ноги утратили силу. Вопрос лишь в том, как долго еще он сможет продержаться», — заявил де Врис.

В октябре 2013 года у Риксена диагностировали боковой амиотрофический склероз — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. На протяжении всех этих лет спортсмен проходит курс терапии.

Риксен защищал цвета «Зенита» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми голландец стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Кроме того он шесть лет выступал за «Глазго Рейнджерс», с которым дважды выигрывал чемпионат Шотландии.

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