Хоккеист умер на льду

Хоккеист любительского клуба «Сокол» из подмосковного Одинцова умер на льду во время матча Окружной хоккейной лиги против «Диал-Дента». Об этом сообщает Sport24, видео опубликовано на YouTube-канале ФАН.

Трагедия произошла 23 сентября. Игрок «Сокола» почувствовал себя плохо и упал на лед. К нему подоспели рефери и партнеры по команде. На площадке был врач, но оказанная им помощь не спасла хоккеиста. Причиной смерти стал сердечный приступ.

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