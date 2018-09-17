Умер чемпион СССР по хоккею

Чемпион СССР по хоккею в составе московского «Спартака» Валентин Гуреев умер в возрасте 72 лет. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Хоккейный клуб "Спартак" выражает самые искренние соболезнования родным и близким Валентина Гуреева, всем хоккеистам, с которыми он играл и работал, а также многочисленным болельщикам красно-белых, в памяти которых Валентин Николаевич останется настоящим профессионалом хоккея, преданным любимому делу», — говорится в заявлении клуба.

Гуреев, выступавший на позиции нападающего, провел в составе «Спартака» девять сезонов. Кроме того, он выступал за усть-каменогорское «Торпедо», ленинградский СКА и австрийский «Капфенберг». Вместе с красно-белыми хоккеист стал чемпионом СССР 1976 года, а также дважды выигрывал национальный Кубок. На его счету 411 матчей в чемпионате СССР, в которых он забросил 154 шайбы.

По завершении спортивной карьеры Гуреев стал тренером. Он приводил молодежную сборную СССР к титулу чемпиона мира в 1986 году. В 2008 году специалист возглавил женскую сборную России. Высшим достижением на этом посту стало четвертое место на ЧМ-2011. В разные годы Гуреев занимал должность главного тренера «Спартака», череповецкой «Северстали» и воскресенского «Химика».

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