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Автобус с российским хоккейным клубом попал в аварию

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Защитник хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов рассказал в своем Instagram об аварии, в которую попала его команда.

Инцидент произошел по пути на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. «Наш автобус попал в небольшое ДТП, на игру с питерским СКА добираемся на метро», — подписал фотографию из петербургской подземки Щитов.

Матч СКА — «Сочи» запланирован на 10 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени.

6 апреля 2018-го автобус с хоккеистами молодежной команды «Хамболдт Бронкос» попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Канады. Пассажирский автобус с хоккеистами столкнулся с грузовиком с полуприцепом в провинции Саскачеван. В результате погибли 15 человек.

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