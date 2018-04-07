Хоккейная команда разбилась в ДТП

Автобус с хоккеистами молодежной команды «Хамболдт Бронкос» попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Канады. Об этом сообщает полиция провинции Саскачеван.

В полиции рассказали, что пассажирский автобус с хоккеистами столкнулся с грузовиком с полуприцепом. «Мы можем подтвердить, что среди пассажиров автобуса есть жертвы, а также много пострадавших. К настоящему моменту уточненных данных по погибшим и пострадавшим предоставить не можем», — говорится в заявлении жандармерии.

По данным National Post, в результате происшествия на трассе 14 человек погибли, еще 14 получили травмы, трое находятся в критическом состоянии. Президент клуба Кевин Гаринджер прокомментировал случившееся, отметив, что члены «Бронкоса» пребывают в шоке и пытаются справиться с невероятной потерей.

Ведется расследование.

«Бронкос» направлялась на матч плей-офф против «Нипавин Хоукс». В заявке команды значились игроки в возрасте от 18 лет до 21 года.

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