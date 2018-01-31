Российского велогонщика сбила машина во время тренировки

Российского велогонщика команды «Газпром-Русвело» Сергея Лагутина сбил автомобиль во время тренировки в итальянской провинции Карминьяно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального менеджера команды Рената Хамидулина.

«Мы получили подтверждение инцидента. Но он произошел в 300 километрах от офиса, пока у нас есть только информация, что никаких тяжелых повреждений он не получил и что с ним все в порядке. Сейчас ему должны сделать рентген, но, думаю, ничего серьезного нет», — рассказал Хамидулин.

В апреле 2017 года итальянец Микеле Скарпони, победитель многодневки «Джиро д'Италия» — 2011, погиб под колесами автомобиля. Спортсмен проводил тренировку на шоссе в итальянском Филоттрано и был сбит грузовиком. Его водитель не увидел велосипедиста.

37-летний Лагутин до 2013 года выступал за Азербайджан, после чего перешел под российский флаг. В команде «Газпром-Русвело» он выступает с 2017-го.

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