23-летнего велогонщика насмерть сбила машина

Австралийского велосипедиста Джейсона Лоундеса насмерть сбил автомобиль во время тренировки. Об этом сообщается в Facebook команды Israel Cycling Academy, за которую он выступал.

Спортсмен попал под колеса во время занятий недалеко от родного города Бендиго (Австралия). Восемь дней назад он отпраздновал 23-летие.

«Джейсон выступал за Israel Cycling Academy в течение сезона-2017. Мы будем страшно скучать по его широкой улыбке, приветливому характеру и горячему сердцу», — говорится в сообщении.

В апреле велогонщик Микеле Скарпони был сбит грузовиком. Водитель не увидел велосипедиста. Скарпони от полученных травм скончался на месте.

В марте 2016 года велосипедист Антуан Демуатье умер после столкновения с мотоциклом. После аварии он был доставлен в больницу, однако спустя несколько часов скончался. Его органы были переданы для трансплантации и спасли три жизни.

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