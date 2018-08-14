Российская фигуристка-чемпионка попала в аварию

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анжелика Крылова попала в ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Авария произошла 13 августа. 45-летняя Крылова обратилась за медицинской помощью только на следующий день. У нее зафиксированы сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, травма шейного отдела позвоночника.

В паре с фигуристом Олегом Овсянниковым Крылова стала серебряным призером Игр в Нагано в 1998 году. Кроме того, она дважды выигрывала первенство планеты. В настоящий момент спортсменка завершила выступления, сосредоточившись на работе хореографом и тренером.

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