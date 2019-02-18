Хоккеист умер во время матча в Новосибирске

В Калининском районе города Новосибирск во время любительского матча в хоккей, проходившего в ЛДС «Родник», скончался 55-летний хоккеист. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации СК, по данному факту организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ТАСС, мужчина умер в ходе встречи между любительскими командами «Ударник» и «Титаны».

Ранее 10 декабря сообщалось, что игрок клуба «Ястребы» Ночной хоккейной лиги Алексей Захаров умер во время матча с командой ПКС. Трагедия произошла в Перми. Во время третьего периода 44-летний Захаров почувствовал недомогание и покинул лед. После финальной сирены хоккеист сумел самостоятельно дойти до раздевалки. Затем ему стало хуже. Прибывшие на место врачи скорой помощи не сумели спасти жизнь спортсмена.