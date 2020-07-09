Умер бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков. Об этом сообщается в Twitter футбольного клуба ЦСКА.

Он скончался на 84-м году жизни. Армейцы выразили соболезнования родным экс-спортсмена, который трудился спортивным директором команды с 2003 по 2007 годы.

Сальков известен по выступлениям в составе донецкого «Шахтера». Он провел в клубе 10 лет и дважды завоевал Кубок СССР, играя на позиции защитника. Помимо «Шахтера» Сальков также защищал цвета «Крыльев Советов».

После завершения карьеры футболиста, спортсмен работал тренером в «Шахтере» и «Торпедо». Он также входил в тренерский штаб Эдуарда Малофеева в сборной СССР, а после ухода из команды помогал олимпийской команде.

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