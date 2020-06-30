Умер двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР

Советский ватерполист и тренер Александр Кабанов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации водного поло России.

Кабанов скончался 30 июня. О причинах смерти заслуженного мастера спорта СССР не сообщается.

Кабанов — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР. Он завоевывал золото в 1972-м и 1980-м. Кроме того, спортсмен дважды выигрывал чемпионат мира, становился победителем чемпионата Европы и дважды завоевывал Кубок мира.

Кабанов многократно выигрывал первенство СССР, выступая за команды МГУ и ЦСК ВМФ. Долгие годы был капитаном сборной страны.

С 1985 по 1992 год Кабанов руководил советской сборной. Дважды приходил в мужскую команду сборной России в качестве главного тренера и привел коллектив к золотым медалям на Кубке мира в 2002 году. Кроме того, мужская сборная России под его руководством выигрывала серебро Игр в Сиднее и бронзовые медали афинской Олимпиады.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!