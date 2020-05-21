Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов умер на 62-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ПХК ЦСКА.

О смерти бывшего хоккеиста стало известно утром 21 мая. Причина не уточняется.

Герасимов — чемпион Олимпийских игр 1984 года в составе сборной СССР. На турнире он провел семь матчей, забросил две шайбы и отдал три результативных передачи.

Кроме того, нападающий — семикратный чемпион страны в составе московского ЦСКА. После окончания игровой карьеры он работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА.

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