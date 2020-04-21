Умер двукратный чемпион СССР по боксу

Белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Причина смерти не называется. Руководство федерации бокса Белоруссии выразило соболезнования родным и близким спортсмена.

Березюк — двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка страны, а также победитель и призер всесоюзных и международных турниров. После завершения карьеры спортсмена он работал тренером и занимал пост вице-президента Ассоциации профессионального бокса Белоруссии.

В декабре 2018-го сообщалось, что немецкий боксер Маркус Байер умер в 47 лет. Спортсмен скончался вследствие непродолжительного и тяжелого заболевания.

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