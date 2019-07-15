Чемпион мира по боксу попал под колеса и умер

Бывший американский боксер Пернелл Уиттакер скончался в больнице из-за травм, полученных в результате ДТП. Об этом сообщила корреспондент 13News Эли Уизертон в своем Twitter-аккаунте.

Вечером 14 июля 55-летнего Пернелла сбила машина. Водитель автомобиля не скрылся с места происшествия и дождался прибытия полицейских. Бывший спортсмен был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

Уиттакер достиг высоких результатов в любительском боксе. На его счету золото на Олимпиаде-1984 (в легкой весовой категории), а также победы в чемпионате мира и Панамериканских играх.

После победы на Олимпийских играх Уиттакер дебютировал в профессиональном боксе. В 1990-м он добился статуса абсолютного чемпиона мира. В 2002 году журнал Ring поставил Уиттакера на 10-ю строчку в списке 100 лучших боксеров за последние 80 лет. На его счету 40 побед (17 из них нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

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