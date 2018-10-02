Бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП

Бывший немецкий боксер Грациано Роккиджани погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Spiegel Online.

54-летний спортсмен стал жертвой ДТП, произошедшего в Италии. Менеджер боксера подтвердил его смерть, однако подробности разглашать не стал.

Как любитель боксер провел 122 поединка, становился чемпионом Германии. В качестве профессионала Роккиджани выступал с 1983-го по 2003 год. Немец провел 48 боев, одержав победу в 41 из них. Боксер становился чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), а также Всемирного боксерского совета (WBC).

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