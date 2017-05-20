Чемпион мира по боксу погиб в автокатастрофе

Бывший чемпион мира по боксу мексиканец Давид Санчес погиб в автокатастрофе вместе со своим братом Джонатаном. Об этом сообщает BoxingScene.

Как уточняет El Universal, авария произошла в пригороде мексиканского Эрмосильо (штат Сонора). Братья ехали на автомобиле Ford Fusion, столкнулись с грузовиком, который покинул место ДТП.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Санчес выступал во втором наилегчайшем весе (до 52,163 килограмма). Он владел титулом временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с января 2014-го по сентябрь 2015 года.

Последний бой Санчес провел в апреле 2017-го, одержав победу над Викториано Нуньесом. В 37 поединках на профессиональном ринге 25-летний боксер одержал 31 победу (27 — нокаутом) и потерпел 4 поражения. Еще два боя закончились вничью.