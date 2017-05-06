Умер старейший олимпийский чемпион из США

Победитель Олимпийских игр 1936 года в плавании американец Адольф Кифер умер в возрасте 98 лет. Он был старейшим обладателем золотой олимпийской награды, родившимся в США. Об этом сообщает Reuters.

Спортсмен умер 6 мая в своем доме в штате Иллинойс за месяц до 99-летия.

Уроженец Чикаго на Играх-1936 в Берлине одержал победу на дистанции 100 метров на спине. В финальном заплыве американец показал результат 1 минута и 5,9 секунды, установив рекорд Олимпиады, который продержался 20 лет. Золотую медаль Кифер завоевал в возрасте 18 лет.

В 1965 году спортсмен был введен в Международный зал славы плавания. После окончания карьеры он работал инструктором на службе ВМФ США. Кифер — основатель компании по производству атрибутики для плавания и спортивной одежды Adolph Kiefer & Co, которая была поставщиком одежды для национальной сборной США на нескольких Олимпиадах.