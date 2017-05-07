Олимпийский чемпион по бобслею Стивен Холкомб умер в возрасте 37 лет

Американский бобслеист Стивен Холкомб был найден мертвым в комнате в тренировочном центре Лейк-Плэсида. Об этом сообщает CNN.

В Федерации бобслея и скелетона США сообщили, что спортсмен скончался во сне 6 мая. Причины смерти 37-летнего Холкомба не уточняются.

В 2007 году американец пытался покончить с собой после того, как узнал, что у него ухудшается зрение и ему грозит слепота. Холкомб перенес успешную операцию и продолжил выступления на высоком уровне.

Он принял участие в трех Олимпиадах (2006,2010, 2014). Холкомб стал олимпийским чемпионом Ванкувера в соревновании четверок и двукратным бронзовым призером Сочи (в двойках и в четверках). Кроме того, он пять раз выигрывал чемпионат мира.