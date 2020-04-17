Чемпион мира по футболу умер от коронавируса

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер умер от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

9 апреля спортсмен был госпитализирован, однако медикам не удалось спасти его жизнь. Спортсмену было 76 лет. Хантер стал вторым победителем ЧМ-1966, умершим за последние пять дней. 12 апреля скончался Питер Бонетти.

Хантер большую часть карьеры провел в «Лидсе», выступал на позиции защитника. За сборную Англии футболист провел 28 матчей, в которых забил два мяча. Помимо золота мундиаля 1966 года, в его активе бронза первенства Европы-1968. После окончания карьеры Хантер возглавлял английские «Барнсли» и «Ротерем Юнайтед», а также был исполняющим обязанности главного тренера «Лидса».

На данный момент число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 100 тысяч. Всего в стране более 13 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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