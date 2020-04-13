Умер бывший игрок «Челси» и чемпион мира по футболу

Бывший вратарь «Челси» и сборной Англии Питер Бонетти умер на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

Автор заметки назвал Бонетти суперзвездой среди вратарей в 1960-х и 1970-х и одним из ключевых игроков «Челси» «золотой эры» клуба. Он также упомянул о знакомстве Бонетти с другим знаковым вратарем аристократов Петром Чехом. Последний только в 2014 году обошел англичанина по количеству «сухих» матчей за клуб.

Бонетти дебютировал за «Челси» в 1960 году. На его счету 208 матчей на ноль. Всего в форме аристократов англичанин провел 729 игр. В 1970-м он стал обладателем Кубка Англии в составе «Челси». В 1966-м он стал чемпионом мира, выступая за сборную Англии на домашнем мундиале. После завершения карьеры он устроился работать почтальоном.

С 2005 года Бонетти принимал участие в благотворительных матчах. Ветеран проводил на поле по десять минут.

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