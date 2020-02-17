Умер уцелевший в авиакатастрофе и ставший героем вратарь «Манчестер Юнайтед»

Умер бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Издание не уточняет причину смерти спортсмена. Ему было 87 лет.

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Грегг выступал за манкунианцев с 1957 по 1966 год. Вратарь оказался одним из уцелевших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли 23 человека, включая многих игроков «Манчестер Юнайтед». Грегга впоследствии назвали героем: он вытащил нескольких людей из горевшего самолета. На поле он вернулся спустя две недели после трагедии.

В составе сборной Северной Ирландии Грегг провел 25 матчей. В 1958-м он помог ей дойти до четвертьфинала чемпионата мира и стал лучшим вратарем турнира.

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