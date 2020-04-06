Умер бывший тренер «Реала» и «Барселоны»

Бывший сербский футболист и тренер Радомир Антич умер в возрасте 71 года. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского «Атлетико», который специалист возглавлял на протяжении нескольких сезонов.

О причинах смерти Антича не сообщается.

Большую часть футбольной карьеры серб провел в составе белградского «Партизана». Также Антич выступал за турецкий «Фенербахче», испанскую «Сарагосу» и английский «Лутон Таун».

Антич — единственный тренер в истории, который работал с мадридскими «Атлетико» и «Реалом», а также «Барселоной». В 1996 году специалист привел «матрасников» к чемпионскому титулу, который стал для них первым за 19 лет. В том же сезоне Антич завоевал с «Атлетико» Кубок Испании.

Последним местом работы серба был китайский «Шаньдун Лунэн». Пост главного тренера этой команды Антич покинул в 2013 году.

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