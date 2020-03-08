Паралимпийский чемпион из сборной России умер в 33 года

Чемпион Паралимпийских игр 2012 года по легкой атлетике спорта слепых Евгений Кегелев умер на 34-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.

Причина смерти не называется. Комитет выразил соболезнования родственникам, друзьям и коллегам спортсмена.

Евгений Кегелев до 2019 года входил в состав сборной России по легкой атлетике спорта слепых, представлял Красноярский край. В 2012-м стал победителем эстафеты на Паралимпиаде в Лондоне. Награжден Орденом Дружбы за вклад в развитие паралимпийского движения.