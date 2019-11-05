Олимпийский чемпион из России умер в 43 года от неизлечимой болезни

Олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко скончался в 43 года. Об этом в Instagram написал четырехкратный победитель Олимпиад Алексей Немов.

Немов принес соболезнования близким спортсмена.

В 2008 году у Василенко диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), из-за которого спортсмена полностью парализовало. На данный момент болезнь является неизлечимой.

Василенко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-1996 в Атланте в командном многоборье. На его счету также серебро и бронза чемпионатов мира.

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