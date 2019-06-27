Жена смертельно больного бывшего игрока «Зенита» пожаловалась на Роналду

Вероника Риксен, жена бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, рассказала о встрече с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Риксен заявила, что Роналду встретился с ее семьей в октябре 2016-го и пообещал помочь, однако не сделал этого. «Майку потную подарил дочке. Снял после игры, отдал и ушел. Дедушка из ФИФА (бывший президент организации Йозеф Блаттер — прим. «Ленты.ру») тоже обещал создать фонд и помогать мужу до конца жизни, но по факту — ничего», — отметила она.

42-летний Риксен борется с боковым амиотрофическим склерозом с 2013 года. Неизлечимый недуг лишил бывшего футболиста речи и полностью его парализовал. Спортсмен отказался от эвтаназии и находится в хосписе в Шотландии.

Риксен известен по выступлениям за «Глазго Рейнджерс» и «Зенит». В составе российской команды он выиграл чемпионат страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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