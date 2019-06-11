Смертельно больной бывший игрок «Зенита» отказался от эвтаназии

Бывший футболист «Зенита» голландец Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, не намерен добровольно уходить из жизни. Слова самого спортсмена привел его биограф Винсент де Фриз в своем Twitter-аккаунте.

Несмотря на то что Риксен пригласил всех желающих на прощальный вечер, он не намерен прибегать к эвтаназии. Риксен подчеркнул, что продолжит бороться, но уже без общественного внимания.

9 июня в Twitter-аккаунте Риксена появилось приглашение на благотворительный вечер голландца. Мероприятие пройдет в одном из отелей Глазго 28 июня.

42-летний голландец борется с боковым амиотрофическим склерозом с 2013 года. Неизлечимый недуг лишил Риксена речи и полностью парализовал спортсмена. Он продолжает лечиться в Шотландии. Де Фриз уже опубликовал автобиографию футболиста «Бойцовский дух: автобиография Фернандо Риксена».

Риксен известен по выступлениям за «Глазго Рейнджерс» и петербургский «Зенит». В составе российской команды он выиграл чемпионат страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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