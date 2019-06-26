Жена смертельно больного бывшего игрока «Зенита» высказалась об эвтаназии

Вероника Риксен, жена бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, заявила, что ее супруг, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, не собирается прибегать к эвтаназии. Слова женщины приводит «Матч ТВ».

По ее словам, вечеринка, которую голландец решил устроить 28 июня, не станет прощальным вечером. Ему лишь трудно находиться в окружении людей из-за состояния здоровья. Добровольно уходить из жизни Риксен не намерен.

Также супруга футболиста высказалась о тех, кто советует ему прибегнуть к эвтаназии. «Вы кто такие, чтобы решать?! Это жизнь другого человека! Почему вы знаете про наши мысли и действия больше нас самих? Да, ему тяжело, но я сразу сказала мужу, как ответственная за его судьбу, жена и опекун: на это не подпишусь, как бы ты меня ни просил», — заявила Вероника.

Также женщина напомнила, что в Шотландии, где находится Риксен, эвтаназия запрещена. Игрок останется в этой стране до самого конца.

О том, что Риксен не собирается делать эвтаназию, также говорил его биограф Винсент де Фриз. Риксен продолжит бороться, но уже без общественного внимания.

42-летний голландец борется с боковым амиотрофическим склерозом с 2013 года. Неизлечимый недуг лишил Риксена речи и полностью парализовал спортсмена. Он продолжает лечиться в Шотландии. Де Фриз уже опубликовал автобиографию футболиста «Бойцовский дух: автобиография Фернандо Риксена».

Риксен известен по выступлениям за «Глазго Рейнджерс» и петербургский «Зенит». В составе российской команды он выиграл чемпионат страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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