«Зенит» поддержал смертельно больного бывшего футболиста команды

Петербургский «Зенит» поддержал бывшего футболиста команды Фернандо Риксена, страдающего боковым амиотрофическим склерозом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Перед тренировкой футболисты, тренерский штаб и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев развернули плакат со словами поддержки Риксену. «Никогда не сдавайся, Фернандо!» — было написано на баннере.

42-летний Риксен борется с боковым амиотрофическим склерозом с 2013 года. Неизлечимый недуг лишил бывшего футболиста речи и полностью его парализовал. Спортсмен отказался от эвтаназии и находится в хосписе в Шотландии.

Риксен известен по выступлениям за «Глазго Рейнджерс» и «Зенит». В составе российской команды он выиграл чемпионат страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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