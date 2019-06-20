Смертельно больной экс-футболист «Зенита» устроил праздник для дочери в хосписе

Бывший футболист петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, поздравил дочь Изабеллу с днем рождения. Об этом в Instagram-аккаунте рассказала его жена Вероника.

Праздник в честь 7-го дня рождения дочери был устроен в хосписе в Шотландии. На видео девочка вбежала в палату под песню Эда Ширана «I Don’t Care» и обняла отца. Комната была украшена к празднику.

«Лучший папочка, лучший сюрприз для нашей маленькой девочки. Большое спасибо за то, что сделал ее счастливой», — написала жена Риксена.

42-летний голландец борется с боковым амиотрофическим склерозом с 2013 года. Неизлечимый недуг лишил Риксена речи и полностью его парализовал. Спортсмен отказался от эвтаназии и находится в хосписе в Шотландии.

Риксен известен по выступлениям за «Глазго Рейнджерс» и «Зенит». В составе российской команды он выиграл чемпионат страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!