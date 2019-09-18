Бывший футболист «Зенита» умер после многолетней борьбы с неизлечимой болезнью

Бывший футболист петербургского «Зенита» Фернандо Риксен умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российского клуба.

Спортсмен скончался утром в среду, 18 сентября. «Зенит» выразил соболезнования родным и близким Риксена.

С 2013 года голландец боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Неизлечимый недуг лишил бывшего футболиста речи и полностью парализовал его. Он отказался от эвтаназии и последние дни провел в хосписе в Шотландии.

27 июля Риксен отпраздновал 43-й день рождения. В больницу к игроку пришли друзья, которые подарили ему торт в виде футбольного мяча.

Риксен известен по выступлениям за «Глазго Рейнджерс» и «Зенит». В составе российской команды он выиграл чемпионат страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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