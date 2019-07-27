Смертельно больной экс-футболист «Зенита» отпраздновал день рождения

Бывший футболист петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, отпраздновал день рождения. Об этом в Instagram-аккаунте рассказала супруга спортсмена Вероника Риксен.

Риксену исполнилось 43 года. В больницу к игроку пришли друзья, которые подарили ему торт в виде футбольного мяча. «Спасибо каждому, кто пришел сегодня, чтобы провести этот день с нами. Фернандо по-настоящему счастлив. Он наслаждался сегодняшним днем», — написала супруга Риксена.

Спортсмен борется с боковым амиотрофическим склерозом с 2013 года. Неизлечимый недуг лишил бывшего футболиста речи и полностью его парализовал. Он отказался от эвтаназии и находится в хосписе в Шотландии.

Риксен известен по выступлениям за «Глазго Рейнджерс» и «Зенит». В составе российской команды он выиграл чемпионат страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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