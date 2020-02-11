Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни. Об этом агентству «Р-Спорт» сообщил бывший игрок красно-белыхАлександр Мирзоян.

«Умер. Сердце», — сказал Мирзоян, не уточнив причину смерти.

Ранее 11 февраля сообщалось о госпитализации Рейнгольда. По словам ветерана «Спартака» Евгения Ловчева, ему стало плохо во время турнира, посвященного 110-летней годовщине со дня рождения Владимира Степанова, выступавшего за «Спартак» в 1930-х.

Рейнгольд выступал на позициях крайнего нападающего и полузащитника. Футболист в составе «Спартака» становился чемпионом СССР в 1962-м. Также он известен по выступлениям за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». 18 февраля ему исполнится 78 лет.

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