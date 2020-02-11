Чемпиона СССР в составе «Спартака» Валерия Рейнгольда госпитализировали

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд был госпитализирован. Об этом агентству «Р-Спорт» рассказал ветеран столичного клуба Евгений Ловчев.

По его словам, Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвященного 110-летней годовщине со дня рождения Владимира Степанова, выступавшего за «Спартак» в 1930-х. Рейнгольда увезли в больницу из манежа спартаковской академии. О его состоянии пока ничего не известно.

Спортсмен выступал на позициях крайнего нападающего и полузащитника. Рейнгольд в составе «Спартака» становился чемпионом СССР в 1962-м. Также он известен по выступлениям за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». 18 февраля ему исполнится 78 лет.

10 февраля стало известно, что бразильский футболист Пеле практически не выходит из дома, потому что не хочет, чтобы люди видели его. После операции спортсмен прошел через трудный восстановительный процесс и теперь не может нормально ходить. Из-за этого Пеле впал в депрессию.

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