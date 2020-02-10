Пеле впал в депрессию из-за операции и стал затворником

Бразильский нападающий Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем. Об этом его сын Эдинью рассказал в эфире TV Globo, передает Reuters.

По словам Эдинью, Пеле недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и восстановительный процесс прошел не так, как должен был. Сейчас бразилец практически не может ходить. «Из-за этого у него развилось что-то типа депрессии. Представьте, он Король и при этом не может нормально передвигаться», — рассказал сын форварда.

Также он поделился, что его отец не желает выходить из дома. Пеле ведет затворнический образ жизни, потому что не хочет, чтобы его кто-то видел.

За последние несколько лет 79-летний Пеле неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. На жеребьевке чемпионата мира в Москве, состоявшейся в декабре 2017 года, он находился в инвалидном кресле, так как перенес операцию на бедре. А в январе 2018-го его госпитализировали из-за истощения организма. В апреле 2019-го он успешно перенес операцию по удалению камней из мочеточника.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он стал игроком столетия по версии Международной федерации футбола.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!