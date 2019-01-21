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Неймар отказался слушать Пеле

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Неймар

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар отреагировал на критику трехкратного чемпиона мира Пеле в свой адрес. Его слова приводит Goal.

«Критика Пеле — это, конечно, интересно. Но когда я выступал на чемпионате мира, я никогда не симулировал, на мне постоянно фолили. Сегодня меня многие критикуют, потому что я Неймар, а значит можно говорить обо мне гадости. Я уважаю критику Пеле, но совершенно ее не одобряю», — заявил форвард.

Пеле ранее сказал, что ему трудно защищать Неймара из-за его постоянных симуляций. «Ему не повезло, что Бразилия не выиграла чемпионат мира. Но бог дал ему талант, а он тратит его в пустую», — добавил он.

Неймар столкнулся с критикой из-за симуляций во время чемпионата мира в России. Издание RTS Sport подсчитало, что за четыре игры он пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд. Его поведение на поле стало поводом для шуток. Например, на YouTube появилось видео, где дети, вдохновленные Неймаром, массово падают на поле и изображают сильнейшую боль.

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