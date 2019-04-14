Пеле перенес очередную операцию

Бывший бразильский футболист Пеле успешно перенес операцию по удалению камней из мочеточника. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщает Globoesporte.

Пеле прооперировали в Сан-Паулу в госпитале имени Альберта Эйнштейна. После этого представители больницы опубликовали сообщение о состоянии экс-футболиста.

«Пациент в хорошем состоянии. Операция прошла успешно, Пеле уже находится в своей палате», — гласит заявление.

Информация о госпитализации Пеле появилась 3 апреля. Пеле встречался с нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе в Париже. После этого он почувствовал себя плохо и был доставлен в местную клинику, где провел несколько дней, после чего улетел в Бразилию.

За последние несколько лет 78-летний Пеле неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. На жеребьевке чемпионата мира в Москве, состоявшейся в декабре 2018 года, он находился в инвалидном кресле, так как перенес операцию на бедре. А в январе 2018-го его госпитализировали из-за истощения организма.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он стал игроком столетия по версии Международной федерации футбола.

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