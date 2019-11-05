Стюард умер на стадионе после матча чемпионата России по футболу

После матча чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» умер стюард. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Встреча в рамках 15-го тура Премьер-лиги проходила на «Самара Арене». По информации источника, после ее окончания сотруднику стадиона стало плохо. Прибывшие сотрудники скорой помощи попытались спасти стюарда, однако тот умер прямо на арене. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на управляющую компанию «Спорт-Ин», медики констатировали остановку сердца. Мужчине было 56 лет.

Встреча между «Крыльями Советов» и «Рубином» завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице чемпионата России самарцы занимают седьмое место, в их активе 18 очков. Казанцы идут 12-ми, на их счету 17 очков.

«Самара Арена» была построена к чемпионату мира 2018 года. Во время турнира стадион принял четыре матча группового этапа, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.

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