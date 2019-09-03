Появились подробности выселения российского клуба со стадиона чемпионата мира

ФГУП «Спорт Инжиниринг», управляющая компания «Ростов Арены», закрыла сотрудникам футбольного клуба «Ростов» доступ на стадион. Об этом в интервью РИА Новости сообщил PR-директор команды Денис Штанько.

Штанько заявил, что все пропуски и аккредитации для сотрудников «Ростова» были аннулированы. Он добавил, что у клуба нет понимания, где пройдет следующий домашний матч команды против грозненского «Ахмата». Он должен состояться 15 сентября.

PR-директор также прокомментировал информацию, согласно которой «Ростов» имел перед «Спорт-Ин» задолженность в размере около 12 миллионов рублей. Штанько отметил, что у клуба не было долга перед компанией.

О проблемах с эксплуатацией «Ростов Арены» стало известно 2 сентября. Тогда Штанько рассказал, что клуб получил от «Спорт-Ина» предложение о расторжении договора аренды стадиона.

«Ростов Арена» — один из стадионов чемпионата мира-2018. На нем было проведено пять матчей турнира.

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