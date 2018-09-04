Российский клуб захотели лишить стадиона чемпионата мира

Российский футбольный клуб «Ростов» выступил с заявлением о том, что матч восьмого тура Российской премьер-лиги с «Уфой» может стать последним на стадионе «Ростов Арена». Сообщение опубликовано на сайте команды.

«Компания "Спорт-Ин", осуществляющая управление "Ростов Ареной", приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле. В ФК "Ростов" уверены, что после подобных действий газон "Ростов Арены" серьезно пострадает», — говорится в заявлении.

Клуб указывает, что поле нескольких европейских стадионов было испорчено после проведения концертов. Также представители «Ростова» отмечают, что «Спорт-Ин» приняла такое решение «в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба». Если газон будет «тотально» поврежден, то команда переедет на старый стадион «Олимп-2».

Первый матч на «Ростов Арене» прошел 15 апреля. Во время чемпионата мира 43-тысячный стадион принял пять матчей, в том числе встречу 1/8 финала Бельгия — Япония.

28 августа сообщалось, что на «Самара арене», которая также принимала матчи мундиаля, отключили электричество в связи с накопившимися долгами. В тот же день энергоснабжение объекта было восстановлено.

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