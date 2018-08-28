«Самара Арене» вернули свет

Электроснабжение стадиона «Самара Арена», на котором 1 сентября состоится очередной матч Российской премьер-лиги (РПЛ), полностью восстановлено. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает «Р-Спорт».

«Электроснабжение стадиона "Самара Арена" восстановлено. 1 сентября он примет очередной футбольный матч: "Крылья Советов" сыграют с "Анжи". Подготовка к матчу идет в штатном режиме», — заявили в пресс-службе правительства Самарской области.

Об отключении электричества на стадионе стало известно ранее 28 августа. Застройщик не платил за потребленную электроэнергию, сумма задолженности превысила 9,2 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе ПАО «Самараэнерго», долг до сих пор не погашен. В случае необходимости проблему будут решать в судебном порядке.

«Самара Арена» — домашний стадион клуба «Крылья Советов», выступающего в РПЛ. Во время чемпионата мира-2018 арена приняла четыре матча группового этапа турнира, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!