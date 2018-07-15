Стадион чемпионата мира размыло дождем

Местность возле стадиона чемпионата мира 2018 года в Волгограде размыло после дождя. Видео появилось на Youtube-канале Rom Sv.

На видео сильный поток грязи идет прямо от «Волгоград Арены». Рядом с ареной разлилась огромная лужа.

Позднее власти Волгограда ввели в городе режим ЧС в связи с ливнем, сообщает РИА Новости. По данным мэрии, 15 июля на город за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков.

«Волгоград Арена» была построена к ЧМ-2018. Стоимость ее возведения составила 16,367 миллиарда рублей. Вместимость стадиона составляет 43 713 зрителей. На нем планирует выступать клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор».

В Волгограде состоялись четыре матча группового турнира турнира: Тунис — Англия (1:2), Нигерия — Исландия (2:0), Саудовская Аравия — Египет (2:1) и Япония — Польша (0:1).

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