Оценен ущерб подтопленному ливнем стадиону чемпионата мира

Ливень, прошедший в Волгограде 15 июля, не нанес ущерба стадиону, принимавшему матчи чемпионата мира-2018. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя пресс-службы ФГУП «Спорт-Инжиниринг», в управлении которого находится арена, Александра Богомолова.

«Некие проблемы возникли не на самом стадионе, а на прилегающей территории. Возможно, не учли всех обстоятельств природных бедствий на этой территории. Но и там все будет приведено в порядок. На "Волгоград Арене" нет никаких проблем, со стадионом все в порядке», — заявил Богомолов.

15 июля на Волгоград обрушился ливень. По данным синоптиков за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. В сети появились видео, на которых видно, что местность возле стадиона сильно размыло.

«Волгоград Арена» была построена к ЧМ-2018. Стоимость ее возведения составила 16,367 миллиарда рублей. Арена вмещает 43 713 зрителей. Стадион принял четыре матча группового турнира чемпионата мира: Тунис — Англия (1:2), Нигерия — Исландия (2:0), Саудовская Аравия — Египет (2:1) и Япония — Польша (0:1).

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