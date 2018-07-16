Спорт
 
Последние новости
Путин предложил Трампу обсудить болевые точки
Китай нанес новый удар США в торговой войне
Яровая предложила искать пропавших детей по геолокации их телефонов
Хорватский футболист пожелал вышвырнуть активиста Pussy Riot со стадиона
Автор статьи о «последней белой команде» на ЧМ объяснилась
США, Япония и Австралия разбомбили корабль в Тихом океане
Фура вышла из-под контроля из-за назойливой мухи
Жерар Депардье накопил долги по налогам в Саранске
Российский журналист превратился в хорвата ради женской любви
Booking.com поддержал санкции против России
Новости партнеров

Оценен ущерб подтопленному ливнем стадиону чемпионата мира

Перейти в «Мою Ленту»

Ливень, прошедший в Волгограде 15 июля, не нанес ущерба стадиону, принимавшему матчи чемпионата мира-2018. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя пресс-службы ФГУП «Спорт-Инжиниринг», в управлении которого находится арена, Александра Богомолова.

«Некие проблемы возникли не на самом стадионе, а на прилегающей территории. Возможно, не учли всех обстоятельств природных бедствий на этой территории. Но и там все будет приведено в порядок. На "Волгоград Арене" нет никаких проблем, со стадионом все в порядке», — заявил Богомолов.

15 июля на Волгоград обрушился ливень. По данным синоптиков за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. В сети появились видео, на которых видно, что местность возле стадиона сильно размыло.

«Волгоград Арена» была построена к ЧМ-2018. Стоимость ее возведения составила 16,367 миллиарда рублей. Арена вмещает 43 713 зрителей. Стадион принял четыре матча группового турнира чемпионата мира: Тунис — Англия (1:2), Нигерия — Исландия (2:0), Саудовская Аравия — Египет (2:1) и Япония — Польша (0:1).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: Стадион чемпионата мира размыло дождем
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стадион чемпионата мира размыло дождем
В Волгограде отказались спасать футболистов от полчища мошек
Мошки атаковали англичан и тунисцев в Волгограде
Другие материалы рубрики
Спорт20:1415 июля

Двадцать лет спустя

Французы победили в финале чемпионата мира. Хорваты повержены
13:57Сегодня

Поветкин подерется с непобежденным британским чемпионом на «Уэмбли»

13:17Сегодня

Лучший молодой игрок чемпионата мира отказался от заработанных денег

11:41Сегодня

Французы отметили победу на чемпионате мира кричалкой «Путин, хэй»

Спорт00:0214 июля
Эдвин Ван дер Сар

«Акинфееву нужно уезжать»

Легенда сборной Голландии Ван дер Сар — о чемпионате мира-2018 и России
16:44 9 июля

Хорват извинился за «Слава Украине!» и вылетел из сборной

09:50Сегодня

Француз стал чемпионом мира без единого матча за сборную

10:09 9 июля

Защитник сборной России заинтересовал «Интер»

Спорт19:2414 июля

Дьяволы в медалях

Бельгия выиграла бронзу. У Англии не было шансов
10:58Сегодня

Пеле увидел лучшего молодого игрока ЧМ и приготовился вернуться в футбол

23:5315 июля

Макгрегор встретился с Путиным и восхвалил Россию

18:16 9 июля

В сборной России прокомментировали подозрения из-за вдыхаемого игроками аммиака

Россия
Брожение умов
Почему россияне верят в смертельные дрожжи Гитлера и боятся хлеба
«Болезнь, как каток, прокатывается по семье»
Какой сексист ты сегодня?
Харассмент, слатшейминг, менсплейнинг и другие мужские грехи
Путин опоздал на встречу с Трампом
Появились подробности похищения заподозренного в гомосексуальности чеченца
Описан механизм проникновения активистов Pussy Riot на поле «Лужников»
Песков рассказал о планах на президентские лимузины «Кортеж»
Все материалы
Мир
Америка разоблачила российских разведчиков
У Трампа будут новые вопросы к Путину
Трамп превзошел Путина в опозданиях
Путин предложил Трампу обсудить болевые точки
Евросоюз захотел быть другом США
Трамп назвал причину наихудших отношений с Россией за всю историю
«Россия ушла в глухой отказ»
Смерти вопреки
Он прошел все войны от Чечни до Донбасса и выжил. А теперь пишет в «Ленту.ру»
Все материалы
Бывший СССР
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Раскрыта роль ФСО в спасении Януковича
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Глава МВД Украины назвал условия «освобождения» Донбасса
Сотня горняков под Луганском оказалась заблокирована в обесточенной шахте
Украинские передовые «Молоты» оказались дефектными
Все материалы
Экономика
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
На спасение пенсионеров потратят миллиарды
США заставили Европу соблюдать санкции против Ирана
История в шоколаде
Как превратить проблему в идею для бизнеса
Взяли на контроль
Банки следят за россиянами. Теперь они будут знать все
«МегаФон» откажется от публичности
Объяснен небывалый рост пенсий россиян
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав Иваньков«Я никогда никого не боялся»
Он стал главным русским мафиози в Америке, но нашел смерть в России
«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»
Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
Моряк на драйве
Офицер флота украл миномет, дал бой спецназу ФСБ и спрятался в психушке
Умер фигурант дела «Кировлеса» Петр Офицеров
Попытка вернуть укатившийся мяч у Кремлевской стены вылилась в штраф
В Петербурге санитара морга задержали за прогулку с револьвером
Российский топ-менеджер устроил дебош, ударил стюардессу и избежал тюрьмы
Все материалы
Наука и техника
Маслину словили
Впервые установлен источник таинственных частиц-призраков
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
В тылу врага
Эти снимки сделал простой немецкий солдат. В СССР за такое убивали
В США нашли новую причину ядерной войны
США, Япония и Австралия разбомбили корабль в Тихом океане
Раскрыты подробности работы по замене Су-57
Минобороны Индии рассказало о будущем Су-57
Все материалы
Спорт
Двадцать лет спустя
Французы победили в финале чемпионата мира. Хорваты повержены
Поветкин подерется с непобежденным британским чемпионом на «Уэмбли»
Лучший молодой игрок чемпионата мира отказался от заработанных денег
Французы отметили победу на чемпионате мира кричалкой «Путин, хэй»
«Нам больше не надо прятать своих ручных медведей»
Француз стал чемпионом мира без единого матча за сборную
Пеле увидел лучшего молодого игрока ЧМ и приготовился вернуться в футбол
Все материалы
Культура
Джозеф Джексон с дочерьми Джанет и Ла Тойей, 1983 год«Он найдет искупление в аду»
Избиения, унижения и кастрация: как отец Майкла Джексона сделал из него звезду
Битая Фрида
Яркие снимки и откровенные картины страдалицы и бисексуалки
Бога нет, насилие вечно
Эротика, бунт и страдания в фильмах главного режиссера XX века
В Великобритании нашли утерянный сценарий Стенли Кубрика
Грудь Бритни Спирс вновь выскочила из лифчика на концерте
Звезда «Игры престолов» приедет на финал ЧМ в Россию
Хабенский стал врагом Украины
Все материалы
Интернет и СМИ
«Чудаки» по-русски
Они просто хотели веселиться. Теперь их уважают в России и любят за рубежом
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Я оделся как Иван, нравится?»
Он вгляделся в лица футбольных болельщиков и увидел любовь к России
Россию обвинили в разобщении американской нации через соцсети
Мужчина перепробовал десятки мерзких продуктов и мусорные пакеты и стал звездой
Кошки почувствовали землетрясение за 10 секунд до начала и удивили интернет
Путин рассказал о рекордном количестве кибератак на Россию за месяц
Все материалы
Ценности
Своих не сдаем
Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Кейт Миддлтон начала подражать Меган Маркл
Мелания Трамп укуталась в пальто в 27-градусную жару
Странное обручальное кольцо Эмили Ратаковски удивило фанатов
Мужчин перестанут высмеивать за сандалии
Все материалы
Путешествия
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Свобода недорого
Молодым людям станет проще путешествовать. Где они будут жить?
В Турции умер повздоривший с россиянином украинский турист
Booking.com поддержал санкции против России
Раскрыта судьба избитого россиянином до полусмерти украинца
Забывчивая пассажирка случайно эвакуировала сотни людей
Все материалы
Из жизни
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
История россиянки о жизни во Франции
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Пройдоха из трущоб
Фальшивый арабский принц 30 лет обманывал богачей и шиковал на чужие миллионы
Собака унюхала ядовитую змею во дворе и спасла детей
Индонезийцы убили 292 крокодила и отомстили за смерть друга
Последний в мире непальский танцующий медведь обрел дом
Грабитель вернул деньги за украденные шоколадки 43 года спустя
Все материалы
На футбол на Skoda Kodiaq
Едем на матчи в Волгограде и Самаре на Kodiaq российской сборки
Премиальные и ненадежные
Дорогие автомобили с наибольшим количеством поломок
Сэр, есть, сэр!
Тест внедорожника Jeep Wrangler нового поколения: он больше не сгорит?
Maserati для дачи
Не дошедший до конвейера Maserati Buran, который и хэтчбек, и минивэн
Datsun mi-DO превратили в двухместный кроссовер
В России появился суперроскошный Volvo XC90
Kia рассказала о новом Ceed для России
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Совсем поехали
Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек
Москвичи поставили очередной ипотечный рекорд
Молния сожгла квартиру россиян
Все материалы