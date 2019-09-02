Российский клуб попытались вытеснить со стадиона чемпионата мира

Футбольный клуб «Ростов» и ФГУП «Спорт Инжиниринг», управляющая компания «Ростов Арены», могут расторгнуть договор об аренде стадиона. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пиар-директора «Ростова» Дениса Штанько, клуб уже получил проект соответствующего соглашения. Штанько подчеркнул, что ростовчане регулярно указывают «Спорт Ин» на недостатки в работе стадиона, которые негативно влияют на обеспечение безопасности зрителей. При этом компания под разными предлогами отказывается устранить эти недостатки.

Каждый недочет «Ростов» фиксирует в акте приема-передачи, в результате чего на «Спорт Ин» накладываются штрафные санкции. «В последних матчах они составили не менее 18 процентов от суммы договора аренды. Такие убытки не устраивают управляющую компанию стадиона», — заявил Штанько.

В качестве резервного стадиона «Ростова» заявлена арена «Олимп-2», однако клуб не желает отказываться от выступлений на «Ростов Арене», средняя посещаемость которой в этом сезоне достигает около 30 тысяч человек. «На данный момент договоренности со "Спорт-Ин" не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде», — сказал Штанько. В пресс-службе компании сообщили, что договор на данный момент не претерпел никаких изменений.

При этом стадион в Волгограде также находится в ведении «Спорт Ин», отмечает ТАСС. Помимо этого, компания управляет аренами в Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре и Екатеринбурге.

«Ростов» не в первый раз испытывает трудности в отношениях со «Спорт Ин». Так, в сентябре управляющая компания решила организовать на стадионе концерт рэпера Басты, что вызвало недовольство клуба. В частности, в «Ростове» указывали на вероятность повреждения газона. После мероприятия в сети появились фотографии, авторы которых указывали, что поле действительно пострадало.

«Ростов-Арена» — один из стадионов чемпионата мира-2018. На нем было проведено пять матчей турнира.

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