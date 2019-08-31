Клуб РПЛ «перевел» защитника во вратари за двойное спасение ворот

«Ростов» отреагировал на действия своего защитника Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива». Шуточный пост размещен в Twitter-аккаунте ростовчан.

— Football Club Rostov (@rostovfc) 31 августа 2019, 17:48

«Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон. Теперь все по-честному», — гласит надпись. На опубликованном изображении Чернов размещен вместе с другими голкиперами ростовского клуба.

Ранее 31 августа «Локомотив» дома уступил «Ростову» со счетом 1:2. В дополнительное время 26-летний Чернов дважды выручил свою команду: защитник вынес мяч с линии ворот после удара соперника, поле чего среагировал на добивание.

Чернов выступает за «Ростов» с февраля. До этого защитник играл за «Тосно» и «Зенит».

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