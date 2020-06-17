Умер чемпион СССР по футболу

Бывший защитник московского «Динамо» Георгий Рябов, завоевавший золото чемпионата СССР, умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Клуб выразил соболезнования родственникам ветерана. О дате прощания с чемпионом СССР будет объявлено позднее.

Рябов дебютировал в составе бело-голубых в 1960-м году. В 1963 году он завоевал золото чемпионата страны. Кроме того, Рябов дважды становился обладателем Кубка СССР, защищая цвета бело-голубых. После 1963-го динамовцы лишь однажды завоевали чемпионство СССР. С тех пор клуб остается без высшей награды в отечественном футболе.

До игры в московском «Динамо» Рябов выступал за «Динамо» из Таллина. Также на счету защитника шесть матчей в составе сборной СССР.

Защитник провел в составе московского «Динамо» десять лет, дважды попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата. На его счету 192 матча за бело-голубых.

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