Умер чемпион СССР по боксу

Чемпион СССР по боксу Николай Разумов умер на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.

Уточняется, что бывший боксер скончался 31 мая. Причина не называется.

Разумов стал чемпионом СССР в весовой категории до 81 кг в 1969 году. Кроме того, ему было присвоено звание мастера спорта международного класса. В 1970 году в качестве капитана советской команды он принимал участие во встрече боксеров СССР и США.

После завершения карьеры Разумов работал заместителем председателя Карельского республиканского общества «Динамо». С 2001 года занимал пост президента Федерации бокса Карелии.

Ранее 1 июня сообщалось о смерти российского чемпиона мира по пауэрлифтингу. Он был найден мертвым в своем подмосковном доме.

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